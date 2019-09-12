СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-12T15:11:49+03:00

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Первая новая машина по нанесению разметки вышла на дороги Нижнего Новгорода сегодня, 12 сентября. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил мэр Владимир Панов.

- Мы пересмотрели, как можно оптимизировать расходы, и решили закупить собственную технику. До этого в городе было две машины для нанесения разметки. Одна 90-х годов выпуска, и она уже не работает, вторая 2004 года, она на ходу, но по современным требованиям серьезно устарела, - уточнил градоначальник.

Как пояснили производители, новая машина теперь будет наносить разметку специальной краской со светоотражающими шариками. Да и работу выполнит оперативно, ведь может работать со скоростью до 15 километров в час.

Второе такое транспортное средство появится в Нижнем Новгороде в конце сентября. Они могут наносить три линии разметки одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU