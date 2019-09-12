Торжественное открытие благоустроенного сквера Прыгунова состоится 12 сентября

СЕГОДНЯ 14:45 2019-09-12T14:47:53+03:00

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Сегодня, 12 сентября 2019 года, в Нижнем Новгороде состоится открытие второй очереди сквера имени Прыгунова, который был благоустроен в рамках программы «Формирования комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, торжественное мероприятие начнется в 16:00. Жители смогут увидеть озелененную территорию, новый детский городок, спортивную площадку, велопарковки, лавочки с теневыми навесами и множество других обновлений.

Так, подрядчик установил опоры с камерами видеонаблюдения и обустроил точки доступа к сети интернет со скоростью 50 Мбит/с.

Напомним, на благоустройство этого пространства были выделены 22,4 миллиона рублей. Соответствующим проектом было предусмотрено озеленение, устройство тротуаров, установка малых архитектурных форм, лавочек и урн.

ИСТОЧНИК KP.RU