Водолазы начали чистить Мещерское озеро от мусора

СЕГОДНЯ 13:35 2019-09-12T13:35:30+03:00

Работы будут завершены в течение двух месяцев

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Водолазы приступили к очистке дна и берега Мещерского озера от мусора. Как уточнили в пресс-службе правительства Нижегородской области, за четыре дня уже было вывезено 30 кубических метров отходов.

По словам директора подрядной организации, занимающейся очисткой водоема, в основном водолазы находят бутылки и резиновые покрышки, вывески и бидоны. А на днях со дна озера был вытащен холодильник.

На сегодняшний день на месте работают трое водолазов, а также порядка десятка человек на берегу, которые вручную убирают водную растительность. Не обходится и без спецтехники – мусор вывозят на КАМАЗах, задействованы тракторы и дробилки. По предварительной оценке, с озера будет вывезено больше 211 тонн отходов.

Планируется, что работы будут завершены в течение двух месяцев. Стоимость составляет порядка 2,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU