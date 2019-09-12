Нижегородцы помогут скорректировать Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года

СЕГОДНЯ 12:15 2019-09-12T12:15:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Стратегию развития Нижнего Новгорода, согласно которой будет жить приволжская столица до 2030 года, помогут скорректировать местные жители. Об этом со ссылкой на слова заместителя главы города Виктора Сдобнякова сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее заявление было сделано чиновником во время стратегической сессии, которая прошла на площадке университета имени Лобачевского «Кванториум» в среду, 11 сентября 2019 года. На мероприятие пришли нижегородцы, которые предложили идеи, как сделать Нижний Новгород лучше.

Студенты ННГУ, например, предложили устанавливать на улицах города автоматы для кормления бездомных животных и сделать арт-объект, который одновременно будет экологичным мусоросжигательным заводом-электростанцией.

Все предложения были зафиксированы сотрудниками администрации Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU