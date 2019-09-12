2019-09-12T12:15:29+03:00
Общество

Нижегородцы помогут скорректировать Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года

Все идеи фиксируют сотрудники мэрии
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стратегию развития Нижнего Новгорода, согласно которой будет жить приволжская столица до 2030 года, помогут скорректировать местные жители. Об этом со ссылкой на слова заместителя главы города Виктора Сдобнякова сообщили в пресс-службе мэрии.

Соответствующее заявление было сделано чиновником во время стратегической сессии, которая прошла на площадке университета имени Лобачевского «Кванториум» в среду, 11 сентября 2019 года. На мероприятие пришли нижегородцы, которые предложили идеи, как сделать Нижний Новгород лучше.

Студенты ННГУ, например, предложили устанавливать на улицах города автоматы для кормления бездомных животных и сделать арт-объект, который одновременно будет экологичным мусоросжигательным заводом-электростанцией.

Все предложения были зафиксированы сотрудниками администрации Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водолазы начали чистить Мещерское озеро от мусора
Рецидивист из Лукоянова задушил знакомую во время ссоры
Билеты на матч «Нижний Новгород» - «Краснодар» поступили в продажу
Стало известно, когда состоится матч «Нижний Новгород» - «Краснодар»
Детсад в микрорайоне «Бурнаковский» будет достраивать другой подрядчик
Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок
Александр Герасименко возглавил департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
86% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Нижегородские лесничие получили новую технику
Летняя жара ожидается в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области