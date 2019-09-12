Нижегородцы помогут скорректировать Стратегию развития Нижнего Новгорода до 2030 года
Стратегию развития Нижнего Новгорода, согласно которой будет жить приволжская столица до 2030 года, помогут скорректировать местные жители. Об этом со ссылкой на слова заместителя главы города Виктора Сдобнякова сообщили в пресс-службе мэрии.
Соответствующее заявление было сделано чиновником во время стратегической сессии, которая прошла на площадке университета имени Лобачевского «Кванториум» в среду, 11 сентября 2019 года. На мероприятие пришли нижегородцы, которые предложили идеи, как сделать Нижний Новгород лучше.
Студенты ННГУ, например, предложили устанавливать на улицах города автоматы для кормления бездомных животных и сделать арт-объект, который одновременно будет экологичным мусоросжигательным заводом-электростанцией.
Все предложения были зафиксированы сотрудниками администрации Нижнего Новгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU