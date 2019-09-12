Билеты на матч «Нижний Новгород» - «Краснодар» поступили в продажу
В Нижнем Новгороде стартовала продажа билетов на 1/16 финала ОЛИМП – Кубка России по футболу – 2019-2020. Об этом сообщается на сайте нижегородского футбольного клуба.
Напомним, матч состоится в 19:00 в среду, 25 сентября 2019 года. На поле стадиона на Стрелке встретятся клубы «Нижний Новгород» и «Краснодар».
Стоимость билетов начинается от 250 рублей – за эти деньги можно приобрести билеты на сектор за воротами. На верхних ярусах за воротами будут также выделены места для организованных групп болельщиков ФК «Нижний Новгород» и ФК «Краснодар». Средняя цена билетов в секторы А и С составляет 400-500 рублей, а VIP-проходки можно купить за 2000 рублей.
Билеты продаются на сайте KASSIR.RU. Кроме того, действительны также абонементы на сезон 2019-2020 годов.
ИСТОЧНИК KP.RU