Стало известно, когда состоится матч «Нижний Новгород» - «Краснодар»

СЕГОДНЯ 17:33 2019-09-11T17:33:19+03:00

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Стало известно, когда пройдет матч 1/16 Кубка России по футболу между «Нижним Новгородом» и «Краснодаром» - игра состоится на стадионе «Нижний Новгород» в среду, 25 сентября 2019 года. Причем в этот же день пройдут и все остальные матчи этого этапа. Об этом рассказал директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников, пишет championat.com.

- Мы заинтересованы, чтобы российские клубы имели возможность как можно лучше подготовиться к матчам Лиги чемпионов. РФС и РПЛ всегда готовы идти им навстречу, в том числе и когда клубы согласовывают и утверждают календарь на сезон. Но, как мы понимаем, сейчас они не смогли договориться между собой о компромиссных датах игр в чемпионате и Кубке России. Поэтому, чтобы все участники были в равных спортивных условиях, мы приняли решение, что игры 1/16 Кубка России должны состояться в один день, - рассказал Кирилл Мельников.

ИСТОЧНИК KP.RU