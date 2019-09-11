2019-09-11T16:16:35+03:00
Общество

Детсад в микрорайоне «Бурнаковский» будет достраивать другой подрядчик

Предыдущий застройщик может быть признан недобросовестным
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Печально известный детский сад в микрорайоне «Бурнаковский», который должен был открыться еще два месяца назад (а по первоначальным планам - еще осенью 2018 года!), будет достраивать уже другой подрядчик. Об этом стало известно в ходе выездного заседания постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре городской думы Нижнего Новгорода.

- Мы опять попали в не очень хорошую ситуацию с подрядчиком, - рассказал председатель комиссии Андрей Дранишников. – Пришлось расторгнуть договор, провести новый конкурс и определить нового подрядчика. Поэтому срок выполнения строительно-монтажных работ и запуска детского сада передвинулся на полгода. Но мы все же уверены, что сможем ввести объект до конца года. Мы возьмем его тоже под контроль. Обязательно съездим, пройдем по территории, посмотрим всё на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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