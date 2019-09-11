СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-11T15:43:30+03:00

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Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято главой города Владимиром Пановым.

- Ранее Марина Антипова исполняла обязанности руководителя этого подразделения, занимая пост заместителя директора департамента администрации Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

СПРАВКА

Марина Лордовна Антипова в 1993 году окончила Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, а в 1999 году – Волго-Вятскую академию государственной службы. После этого она работала на руководящих должностях в коммерческих структурах Нижнего Новгорода, а затем – заместителем начальника отдела региональной службы по тарифам Нижегородской области. С 2016 года Марина Антипова занимала пост заместителя директора департамента, начальника управления ценовой политики департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU