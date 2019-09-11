2019-09-11T15:43:30+03:00
Общество

Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок

Ранее она руководила этим подразделением, будучи заместителем директора департамента
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

Марина Антипова назначена директором департамента экономического развития и закупок администрации Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято главой города Владимиром Пановым.

- Ранее Марина Антипова исполняла обязанности руководителя этого подразделения, занимая пост заместителя директора департамента администрации Нижнего Новгорода, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

СПРАВКА

Марина Лордовна Антипова в 1993 году окончила Нижегородский государственный университет имени Лобачевского, а в 1999 году – Волго-Вятскую академию государственной службы. После этого она работала на руководящих должностях в коммерческих структурах Нижнего Новгорода, а затем – заместителем начальника отдела региональной службы по тарифам Нижегородской области. С 2016 года Марина Антипова занимала пост заместителя директора департамента, начальника управления ценовой политики департамента экономического развития, предпринимательства и закупок администрации Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, когда состоится матч «Нижний Новгород» - «Краснодар»
Детсад в микрорайоне «Бурнаковский» будет достраивать другой подрядчик
Александр Герасименко возглавил департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода
86% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону
Нижегородские лесничие получили новую технику
Летняя жара ожидается в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области