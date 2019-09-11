Александр Герасименко возглавил департамент дорожного хозяйства Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 15:25 2019-09-11T15:25:25+03:00

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Александр Герасименко официально назначен директором департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Соответствующее решение было принято главой города Владимиром Пановым.

- Заместителем директора департамента дорожного хозяйства Александр Герасименко был назначен еще в июле, - напомнили в пресс-службе городской администрации. – Тогда же на него было возложено исполнение обязанностей руководителя этого подразделения. Ранее он возглавлял управление организации ремонта и содержания автомобильных дорог.

СПРАВКА

Александр Петрович Герасименко родился в феврале 1984 года. В 2006 году окончил Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 2007 году обучался во Владимирском учебном центре по программе «Актуальные вопросы зимнего и летнего содержания автомобильных дорог». В 2012 году изучал программу «Технология строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог»

ИСТОЧНИК KP.RU