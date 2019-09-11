86% домов в Нижегородской области готовы к отопительному сезону

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-11T14:57:36+03:00

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В Нижегородской области полным ходом идет подготовка к началу отопительного сезона. В настоящее время паспорта готовности получили уже 86% многоквартирных домов. В рамках подготовки государственная жилищная инспекция посетила дома в Кстовском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области

- Представители жилищной инспекции провели проверку двух домов в Кстове, - говорится в сообщении правительства. – Первый из них – это дом № 7 по улице Жуковского. Там уже были ранее выявлены нарушения. Повторная проверка показала, что требования инспекции выявлены не были.

А вот дом № 11 в переулке Спортивный оказался полностью готов к началу отопительного сезона.

- По поручению губернатора Глеба Никитина государственная жилищная инспекция проводит проверки готовности домов к началу отопительного сезона, - пояснила начальник Кстовского отдела Государственной жилищной инспекции Нижегородской области Елена Гаранина. – Вся подготовка должна быть завершена к 15 сентября. Если этого не будет сделано, то домоуправляющим компаниям грозит административное наказание. Штраф в этом случае составляет от 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU