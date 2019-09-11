2019-09-11T13:14:19+03:00
Общество

Нижегородские лесничие получили новую технику

В 2019 году в регионе было ликвидировано более 60 лесных пожаров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Нижегородские лесники получили почти 200 единиц техники и оборудования в честь Дня работников леса. Церемония вручения прошла в поселке Лукино Балахнинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В числе поступившей в лесохозяйственные учреждения Нижегородской области техники – 57 лесопатрульных комплексов, где каждая машина оборудована средствами пожаротушения. Кроме того, лесхозы получили трактора и УАЗы модели «Фермер».

- Благодаря нацпроекту «Экология» мы смогли обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудования для посадки леса и тушения пожаров. Кроме того, мы решили выделить дополнительные средства на обновление техпарка лесничеств и пожарно-химических станций в районах, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, добавив, что в этом году планируется высадить около 5000 га нового леса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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