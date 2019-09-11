2019-09-11T12:46:21+03:00
Общество

Летняя жара ожидается в Нижегородской области

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в регионе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Погода как будто решила реабилитироваться за холодные июль и август – в ближайшие несколько дней в Нижегородской области будет по-летнему жарко. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в среду, 11 сентября, весь день будет ясно, а столбики термометров поднимутся до +24...+25 градусов Цельсия. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 12 сентября. В пятницу также будет тепло и солнечно – до +23...+25 градусов, но на небе могут появиться облачка.

Но есть и омрачающее обстоятельство – из-за жаркой погоды в регионе ожидается высокая пожароопасность.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с 11 по 14 сентября 2019 года местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников – 4 класс, - предупреждают в Центре управления в кризисных ситуациях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские лесничие получили новую технику
Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
44-летний мужчина погиб в перевернувшейся иномарке в Княгининском районе
Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября
«Загрязняющих веществ нет»: Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в Кудьминской промзоне
Пожар в Кудьминской промзоне локализован
В Павловском районе завершился ремонт дороги Павлово – Гомзово
Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»
Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»
Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства
В Сормове началось строительство объездной дороги
Производство пищевой продукции в Нижегородской области выросло на 10,3%
«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв
Компания молодежи разбилась в ДТП в Нижегородской области