Летняя жара ожидается в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-11T12:46:21+03:00

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Погода как будто решила реабилитироваться за холодные июль и август – в ближайшие несколько дней в Нижегородской области будет по-летнему жарко. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

Так, в среду, 11 сентября, весь день будет ясно, а столбики термометров поднимутся до +24...+25 градусов Цельсия. Аналогичная погода сохранится и в четверг, 12 сентября. В пятницу также будет тепло и солнечно – до +23...+25 градусов, но на небе могут появиться облачка.

Но есть и омрачающее обстоятельство – из-за жаркой погоды в регионе ожидается высокая пожароопасность.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», с 11 по 14 сентября 2019 года местами по Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников – 4 класс, - предупреждают в Центре управления в кризисных ситуациях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU