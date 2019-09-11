Крупнейший образовательный центр появится в Нижегородской области
Крупнейший образовательный центр планируется создать в Нижегородской области к 2021 году – комплекс будет рассчитан на 4550 мест. Центр будет состоять из трех учебных корпусов в Нижнем Новгороде и на Бору. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первая ступень объединит начальную школу и учащихся 5-7 классов, а вторая – старшеклассников с 8 по 11 класс, причем на второй ступени будет проходить предпрофильная подготовка и ранняя профориентация. Обучение в центре будет бесплатным.
- Реализация такого проекта позволит решить проблемы очередности при поступлении в школы и ликвидации второй смены обучения, а также повысить качество образования. Кроме того, в центре образовательный процесс будет объединен с отдыхом и оздоровлением детей, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU