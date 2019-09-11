Ярмарка вакансий пройдет в Нижнем Новгороде 12 сентября

СЕГОДНЯ 10:08 2019-09-11T10:08:54+03:00

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Хорошая новость для тех, кто ищет работу. В четверг, 12 сентября, с 10:00 до 12:00 в Центре занятости населения Нижнего Новгорода будет работать ярмарка вакансий.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на мероприятии будут присутствовать представители 15 предприятий и организаций, которые представят более тысячи вакансий в сфере транспорта, машиностроения, промышленного производства, строительства, розничной торговли. Средняя зарплата – 23 тысячи рублей.

Все желающие смогут пройти собеседование, получить консультации от юристов, и ознакомиться с ситуацией на рынке труда. Нижегородцам предоставят возможность получить работу по следующим профессиям: электромеханик, инженер, менеджер, водитель автобуса, бухгалтер, электрогазосварщик, диспетчер, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик, повар-универсал, экономист, оператор, продавец и другим.

Для пенсионеров откроется консультационный пункт «Профессиональный опыт - открытые перспективы», а соискатели с ограниченными возможностями здоровья смогут посетить консультационный пункт «Равные права - равные возможности».

ИСТОЧНИК KP.RU