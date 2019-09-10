2019-09-10T17:02:06+03:00
Общество

Почти 200 единиц техники и оборудования получили нижегородские лесники в рамках нацпроекта «Экология»

Лесхозам также передали три лесохозяйственных трактора и два автомобиля УАЗ «Фермер»
Валерия ГРОМОВА
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Почти 200 единиц техники и оборудования получили лесники из Нижегородской области в День работников леса в рамках национального проекта «Экология». Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, среди новой техники – 57 лесопатрульных комплексов. Каждая из них оборудована средствами пожаротушения. Лесхозы уже получили три трактора и два автомобиля УАЗ «Фермер». Глеб Никитин подчеркнул, что такого пополнения техники не было уже более десяти лет.

- Нацпроект «Экология» позволил нам обновить не только парк патрульных автомобилей, но и оборудование для посадки леса и тушения пожаров. Для нашего региона, где леса занимают более половины территории, это очень важно, - добавил губернатор.

Кроме того, в этом году в Тонкинском районе откроется еще одна пожарно-химическая станция. Поэтому реагировать на пожары теперь будут еще оперативнее. В 2019 году также планируется высадить около 5 000 га нового леса, в том числе, на месте бывших горельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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