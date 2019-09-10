2019-09-10T16:40:04+03:00
Общество

Владимир Панов: «Первая очередь сквера на бульваре Авиастроителей откроется 16 сентября»

Работы по благоустройству вышли на финишную прямую.
Валерия ГРОМОВА
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Фото: администрация Нижнего НовгородаФото: администрация Нижнего Новгорода
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Работы по благоустройству сквера на бульваре Авиастроителей вышли на финишную прямую. По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, в понедельник, 16 сентября, состоится открытие первой очереди.

Градоначальник проинспектировал ход работ по благоустройству, где подрядчик сделал пешеходный фонтан площадью больше двухсот метров, поставил фонари с проекциями на авиационную тематику и обновил дорожки. Сейчас фонтан работает в тестовом режиме.

Напомним, изначально сквер должен был открыться до 1 сентября, но часть фонарей пришли с браком, поэтому пришлось продлить благоустройство. Остались последние штрихи. Владимир Панов также высказал несколько замечаний из-за брусчатки.

- Это всегда сложный вопрос, нужны и подрезка, и подгонка, и учет уровней. Замечания есть, но это рабочие моменты, не критические. Видно, что подрядчик старается, надеюсь, в течение недели он снимет большую часть замечаний, - пояснил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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