Парк Победы в Нижнем Новгороде снова остался без благоустройства

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-10T15:43:50+03:00

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Уже третий аукцион по выбору подрядчика на благоустройство парка Победы в Нижнем Новгороде сорвался. Ни один подрядчик не взялся выполнять работы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Электронный аукцион был объявлен в конце августа, а 9 сентября его признали несостоявшимся. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 23,2 миллиона рублей. Заказчиком выступал МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности».

Компания-победитель должна была заняться благоустройством зоны павильонов. Еще два аукциона по обустройству зоны уличного фаст-фуда и зоны зрелищных мероприятий с трибунами также были сорваны из-за отсутствия участников.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно, что на реконструкцию парка Победы в Нижнем Новгороде планируется выделить 56 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU