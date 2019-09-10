2019-09-10T14:18:13+03:00
Общество

«Команда правительства» Нижегородской области сформирует молодежный кадровый резерв

Заявки начнут принимать в октябре
Валерия ГРОМОВА
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«Команда правительства» Нижегородской области начнет формировать молодежный кадровый резерв уже в октябре 2019 года. Проект направлен на поиск, развитие и поддержку инициативной и талантливой молодежи – потенциальных сотрудников органов государственной и муниципальной власти.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, попробовать свои силы в отборе смогут все желающие.

- Молодежь – это новый взгляд на устоявшиеся, порой даже закостеневшие механизмы, в том числе – и механизмы системы управления. Такой свежий взгляд, безусловно, нужен. Очень рассчитываю, что наша молодежь заинтересуется этим проектом, - считает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

КОНКРЕТНО

Принять участие в проекте могут граждане России в возрасте от 20 до 30 лет. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету на портале «Команда Правительства», записать видеоинтервью, а затем пройти тестирование и собеседование. Тот, кто пройдет отбор, получат карьерные консультации и стажировки в органах власти. А по итогам проекта эксперты сформируют рейтинг ста лучших ребят, которые получат рекомендации для будущего трудоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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