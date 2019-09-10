Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-10T11:11:22+03:00

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Более полутора тысяч человек посетили рок-фестиваль в парке «Приокский» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Мероприятие проходило в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Семь часов гости слушали отечественных рок-исполнителей, среди которых были восемь нижегородских групп: Пальмагуд, D7, Гуччи Гэнг, Ridols, Томматы, Светлая сторона, Сармат и Рокфор. Каждую из них наградили дипломами и памятными подарками.

По словам замглавы Приокского района Ольги Деревянкиной, фестиваль проходит в парке уже в третий раз.

- Это своеобразная фишка нашего района, ведь команды получают отличную возможность заявить о себе во всеуслышание. Предварительно группы прошли тщательный отбор и прослушивание, что помогло сделать фестиваль качественным и интересным для самого широкого круга слушателей, - подчеркнула она.

В рамках фестиваля также прошли настоящий средневековый бой и выставка байков. В завершении посетители увидели файер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU