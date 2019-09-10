2019-09-10T11:11:22+03:00
Общество

Более полутора тысяч человек посетили фестиваль R-Oka в минувшие выходные

Мероприятие прошло в парке на проспекте Гагарина
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Фото: администрация Нижнего НовгородаФото: администрация Нижнего Новгорода
Изменить размер текста:

Более полутора тысяч человек посетили рок-фестиваль в парке «Приокский» на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Мероприятие проходило в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Семь часов гости слушали отечественных рок-исполнителей, среди которых были восемь нижегородских групп: Пальмагуд, D7, Гуччи Гэнг, Ridols, Томматы, Светлая сторона, Сармат и Рокфор. Каждую из них наградили дипломами и памятными подарками.

По словам замглавы Приокского района Ольги Деревянкиной, фестиваль проходит в парке уже в третий раз.

- Это своеобразная фишка нашего района, ведь команды получают отличную возможность заявить о себе во всеуслышание. Предварительно группы прошли тщательный отбор и прослушивание, что помогло сделать фестиваль качественным и интересным для самого широкого круга слушателей, - подчеркнула она.

В рамках фестиваля также прошли настоящий средневековый бой и выставка байков. В завершении посетители увидели файер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Панов утвердил 10 членов Общественной палаты
Более 90 тысяч нижегородцев проголосовали за проекты благоустройства-2020 в рамках проекта «Вам решать»
Мэрия Нижнего Новгорода возьмет в лизинг 56 новых автобусов
«Единая Россия» получила более 85% вакантных мандатов в Нижегородской области
Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной
Незаконную свалку покрышек ликвидировали в Арзамасском районе
У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт
Жители Дзержинска выбрали депутатов в городскую думу
«Фестиваль нижегородской книги» пройдёт в библиотеке имени Ленина в конце сентября
Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог
Избирком назвал победителя на довыборах в ЗСНО по Кстовскому району
62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге
Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00
Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей
Явка на выборах на 15:00 в Нижегородской области составила больше 19%
В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»
В Нижегородской области подешевели говядина и сахар
Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем финансиста
В Нижегородской области открылись все избирательные участки