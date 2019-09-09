Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров» на Нижневолжской набережной

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-09T17:07:45+03:00

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Почти 65 тысяч человек посетили фестиваль «Секреты мастеров», который прошел в минувшие выходные на Нижневолжской набережной. Об этом сообщили в департаменте предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода.

На фестиваль приехали более 200 мастеров из разных регионов России, Чехии, Белоруссии и Индии. Гости посетили мастер-классы, ознакомились с разными отраслями народного промысла и сами сделали поделки.

Седьмой по счету фестиваль «Секреты мастеров» в этом году совпал с 220-летием со дня рождения Александра Пушкина. Поэтому во время мероприятия прослеживалась тема сказок.

- У Нижнего Новгороде есть огромный потенциал с точки зрения народного творчества, и такие мероприятия дают толчок к развитию туристической привлекательности нашего города,- отметил исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко.

ИСТОЧНИК KP.RU