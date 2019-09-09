2019-09-09T15:59:30+03:00
Общество

У автовокзала «Канавинский» в Нижнем Новгороде появился свой сайт

Приобрести билет теперь можно, не выходя из дома
Юлия ДАНЧЕНКО
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У автовокзала «Канавинский» появился свой сайт, на котором нижегородцы могут узнать не только расписание автобусов, но и купить билеты. Об этом сообщили в АО Волго-Вятская пригородная пассажирская компания.

- Продажа билетов по всем доступным маршрутам на любое время и день отправления производится в течение 14 суток до планируемой даты поездки. Электронные билеты оплачиваются банковской картой на сайте. Для приобретения билета необходимо пройти несложную процедуру регистрации, - рассказали в компании.

Причем купить билеты можно не только на автобусы, идущие в города Нижегородской области, но и в другие регионы, например, во Владимир, Москву, Ярославль, Казань, Саратов, Тольятти.

Однако оплатить багаж, если он у вас не вписывается в параметры ручной клади, на сайте нельзя. Сделать это можно только в кассе автовокзала.

Кроме того, в Нижнем Новгороде начало действовать мобильное приложение "На автобус", с помощью которого можно купить билет в разные регионы России, выбрав необходимый автовокзал. Скачать его бесплатно можно через Play Маркет и AppStore.

ИСТОЧНИК KP.RU

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