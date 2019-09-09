Экс-мэр Арзамаса выслушал приговор за служебный подлог

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-09T11:59:20+03:00

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Арзамаса Михаила Мухина. Он проходил по статье «Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности» УК РФ, сообщается на официальном сайте ведомства.

Напомним, в сентябре прошлого года Мухин фиктивно заключил с доверенным лицом договор аренды принадлежащего ему на праве собственности земельного участка, чтобы построить многоквартирный жилой дом. Он распорядился внести в разрешение на строительство заведомо ложные сведения о дате его регистрации – чтобы оно датировалось до внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ, требующих проведение соответствующих экспертиз.

Во время расследования Мухин содействовал следствию. Он раскаялся в содеянном,в результате чего суд приговорил его к штрафу.

ИСТОЧНИК KP.RU