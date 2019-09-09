62-летний мужчина получил сильные ожоги на пожаре в Ветлуге

СЕГОДНЯ 09:54 2019-09-09T09:54:23+03:00

Изменить размер текста: A A

62-летний мужчина получил сильные ожоги 40% тела первой, второй и третьей степени во время пожара в Ветлуге. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, несчастный случай произошел в минувшее воскресенье, 8 сентября.

Звонок в пожарную часть поступил в районе девяти часов вечера. На улице Урицкого загорелась квартира в двухэтажном жилом доме. В подъезде было очень много дыма. Спасатели эвакуировали двоих жителей.

Пострадавшего мужчину госпитализировали в Ветлужскую центральную районную больницу. В результате пожара обгорели стены, потолок и пол внутри двух квартир на площади 70 квадратных метров. В тушении и ликвидации последствий было задействовано 14 человек личного состава и шесть единиц техники.

Причиной случившегося спасатели назвали неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU