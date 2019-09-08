2019-09-08T21:41:35+03:00
Общество

Озвучена явка на выборах в Нижегородской области на 18:00

Всего в регионе сегодня открылось 663 избирательных участка
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По данным на 18:00 8 сентября на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания по одномандатному избирательному округу № 20 в Кстовском районе явка составила 12,71%. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.

- Что касается дополнительных выборов депутатов городской Думы Нижнего Новгорода, то здесь на 18:00 явка составила 9,98%, - говорится в сообщении регионального Избиркома. – Выборы проходили в избирательном округе № 9 (Ленинский район), 15 и 16 (Канавинский район), 21 и 24 (Сормовский район).

Вместе с тем на выборах депутатов представительных органов в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области явка составила 25,32%.

Напомним, сегодня, 8 сентября, на территории Нижегородской области открылись 663 избирательных участка. Они открылись в 8:00 и работали до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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