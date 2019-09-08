Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 20:00 2019-09-08T20:00:02+03:00

На эти деньги предприятие планирует купить сельхозтехнику и оборудование

Изменить размер текста: A A

Нижегородский сельхозкооператив «Успех» из Пильнинского района получил грант в 30 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. Такое решение было принято по итогам конкурсных отборов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- Размер грантовой поддержки составляет 30 миллионов рублей, - отметил Николай Денисов. - Эти средства кооператив планирует вложить в покупку молочного оборудования, а также закупить на эти деньги транспорт для перевозки молока и комплекс сельскохозяйственной техники.

Со своей стороны председатель кооператива «Успех» Геннадий Ежов уже рассказал, что приобретенное оборудование позволит организовать работу молочного цеха.

- Сейчас ведется работа по заключению предварительных договоров на приемку молока. В планах – переработка молока на сыры и масло, - рассказал Геннадий Ежов. - Продукцию планируем реализовывать населению близлежащих районов через систему потребительской кооперации по доступным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU