2019-09-08T20:00:02+03:00
Общество

Нижегородский сельхозкооператив получит грант в 30 миллионов рублей

На эти деньги предприятие планирует купить сельхозтехнику и оборудование
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородский сельхозкооператив «Успех» из Пильнинского района получил грант в 30 миллионов рублей на развитие материально-технической базы. Такое решение было принято по итогам конкурсных отборов сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

- Размер грантовой поддержки составляет 30 миллионов рублей, - отметил Николай Денисов. - Эти средства кооператив планирует вложить в покупку молочного оборудования, а также закупить на эти деньги транспорт для перевозки молока и комплекс сельскохозяйственной техники.

Со своей стороны председатель кооператива «Успех» Геннадий Ежов уже рассказал, что приобретенное оборудование позволит организовать работу молочного цеха.

- Сейчас ведется работа по заключению предварительных договоров на приемку молока. В планах – переработка молока на сыры и масло, - рассказал Геннадий Ежов. - Продукцию планируем реализовывать населению близлежащих районов через систему потребительской кооперации по доступным ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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