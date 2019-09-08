Всего в регионах открылось 663 избирательных участка

СЕГОДНЯ 17:34 2019-09-08T17:34:40+03:00

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Явка на дополнительных выборах в Законодательное собрание и городскую Думу Нижнего Новгорода, по данным на 15:00 8 сентября, в регионе составила 19,24%. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.

- На дополнительных выборах в Законодательное собрание Нижегородской области в Кстовском районе явка на 15:00 составила 9,84%, - говорится в сообщении. – На дополнительных выборах в городскую думу Нижнего Новгорода явка на избирательных участках чуточку меньше – 7,95%.

Напомним, избирательный округ № 9 включает в себя Ленинский район, округа № 15 и 16 – Канавинский район, округа № 21 и № 24 включают в себя Сормовский район. Ранее мы сообщали, что на территории Нижегородской области в 8:00 8 сентября открылись 663 избирательных участка. Они будут работать до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU