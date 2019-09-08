2019-09-08T14:27:48+03:00
Общество

В Нижегородской области стартуют съемки молодежного реалити-шоу «Только посмотри!»

Две команды в течение двух недель будут посещать городские достопримечательности
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Съемки первого молодежного реалити-шоу Нижегородской области «Только посмотри!» стартуют 9 сентября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Данный проект стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь», - говорится в сообщении. – Данный проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди молодежи.

В качестве участников реалити-шоу были отобраны 16 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Все они проживают на территории Нижегородской области. По результатам очного кастинга удалось отобрать самых ярких и активных молодых нижегородцев.

- Две команды участников в течение двух недель будут посещать достопримечательности региона, - говорится в сообщении. - В каждой точке их будет ждать интеллектуальное или спортивное соревнование, где каждый участник сможет проявить себя и раскрыть свои таланты. При этом все локации останутся в секрете до выхода серии.

Уже известно, что посмотреть новое реалити-шоу можно будет только в официальной группе проекта «Молодежь Нижегородской области» в социальной сети «В контакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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