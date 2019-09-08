2019-09-08T09:52:07+03:00
Политика

В Нижегородской области открылись все избирательные участки

Участки для голосования будут работать 8 сентября с 8:00 до 20:00
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области 8 сентября открылись все избирательные участки. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на избирательную комиссию Нижегородской области.

- В общей сложности, на территории области открылось 663 избирательных участка, - говорится в сообщении. – На территории Нижегородской области сегодня проходит единый день голосования. Участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Напомним, сегодня на территории Нижегородской области проходят выборы депутата регионального Законодательного собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 20. Он включает в себя территорию Кстовского района, а также выборы в городскую думу.

Также голосование состоится в избирательных округах № 9, 15, 16, 21 и 24. Они включают в себя территории Канавинского, Ленинского и Сормовского районов.

В то же время в Выксе, Чкаловске, Арзамасе и Дзержинске сегодня пройдут основные и дополнительные выборы депутатов представительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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