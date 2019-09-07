СЕГОДНЯ 18:59 2019-09-07T18:59:42+03:00

Заявки на участие в конкурсе «Новые возможности» принимаются до 1 октября 2019 года

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Гранты до 150 тысяч смогут получить социальные предприниматели Нижегородской области. Для этого необходимо стать участников конкурса «Новые возможности». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По словам губернатора, предприниматели могут получить гранты на развитие или открытие нового направления уже существующего бизнеса социальной направленности.

- В этом году гранты смогут получить до 10 проектов, направленных на решение социальных проблем и улучшение качества жизни жителей Нижегородской области. Кроме денежного приза, победители конкурса «Новые возможности» получат консалтинговую и информационную поддержку. Эксперты Центра инноваций социальной сферы проведут для них консультации по вопросам развития бизнеса, а информация о проектах-победителях будет размещена на официальном сайте Центра, в каталоге «Социальное предпринимательство Нижегородской области», а также на уличных билбордах, - сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо подать заявку до 1 октября 2019 года на портале Центра инноваций социальной сферы Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU