Контракты на ремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год планируется заключить в этом году

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-07T15:00:06+03:00

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Контракты по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год планируется заключить уже в этом году, чтобы подрядные организации смогли как следует подготовиться и не допустить срывов сроков сдачи. Соответствующее распоряжение дал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев на встрече с представителями подрядных организаций, работающих на территории региона.

- Муниципалитетам дано поручение проанализировать свою улично-дорожную сеть и разделить дороги по цветам: зеленый – в нормативном состоянии, красный – требует оперативного ремонта. Сроки работ будут определяться исходя из тяготения участков к объектам социальной сферы - школам, больницам, - пояснил министр.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина уже идет работа по подготовке ремонтной кампании 2020 года, перечень объектов которой был сформирован с учетом поступивших предложений от администраций районов.

Оценить качество исполнения нацпроекта «БКАД», оставить свои отзывы и предложения, задать вопросы можно в социальной сети «ВКонтакте» в группе проекта «Дороги Нижегородской области» https://vk.com/bkadnnovgorodobl.

ИСТОЧНИК KP.RU