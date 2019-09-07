Инспекторы Гостехнадзора продолжат выездные осмотры в Нижегородской области
Инспекторы Гостехнадзора продолжат проводить выездные осмотры и регистрацию самоходных машин в Нижегородской области. На этот раз они отправятся в рабочий поселок Вознесенский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Принимать жителей сотрудники Гостехнадхора будут в течение только одного дня. За это время все желающие смогут зарегистрировать или снять с учета свои самоходные машины и прицепы к ним, в том числе снегоходы, мотовездеходы, а также обменять удостоверения тракториста, провести технический осмотр машин и прицепов.
По официальным данным, в Воскресенском у физических лиц зарегистрировано 304 единицы самоходной техники, у юридических – 44 единицы. Кроме того, 783 человека имеют удостоверения тракториста.
Прием Гостехнадзора будет проводиться 11 сентября на территории НОПО «Вознесенское РАЙПО» с 14:00 до 19:00.
ИСТОЧНИК KP.RU