2019-09-07T13:54:17+03:00
Общество

Инспекторы Гостехнадзора продолжат выездные осмотры в Нижегородской области

Зарегистрировать свой транспорт без очереди смогут жители Вознесенского
Юлия ДАНЧЕНКО
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Инспекторы Гостехнадзора продолжат проводить выездные осмотры и регистрацию самоходных машин в Нижегородской области. На этот раз они отправятся в рабочий поселок Вознесенский. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Принимать жителей сотрудники Гостехнадхора будут в течение только одного дня. За это время все желающие смогут зарегистрировать или снять с учета свои самоходные машины и прицепы к ним, в том числе снегоходы, мотовездеходы, а также обменять удостоверения тракториста, провести технический осмотр машин и прицепов.

По официальным данным, в Воскресенском у физических лиц зарегистрировано 304 единицы самоходной техники, у юридических – 44 единицы. Кроме того, 783 человека имеют удостоверения тракториста.

Прием Гостехнадзора будет проводиться 11 сентября на территории НОПО «Вознесенское РАЙПО» с 14:00 до 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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