Сертификаты на лечение троих нижегородских детей были переданы в рамках акции «Под флагом Добра!»

СЕГОДНЯ 12:56 2019-09-07T12:56:19+03:00

На стадионе «Нефтехимик» в Кстове прошел футбольный матч между командами «Старко» и сборной Нижегородской области

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 6 сентября, в Кстове прошел футбольный матч между командами «Старко» и сборной Нижегородской области в рамках благотворительной акции «Под флагом Добра!». Перед матчем были вручены сертификаты на лечение детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Деньги, которые были собраны в рамках акции, пойдут на лечение троих детей. Одному ребенку с онкозаболеванием требуется неродственное донорство. Еще два ребенка с поражением центральной нервной системы смогут пройти лечение, которое не входит в программу госгарантий, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Акция «Под флагом добра!» проходит в седьмой раз. За это время помощь получили дети из Нижнего Новгорода, Заволжья, Дзержинска и Кстова.

Сбор средств на лечение тяжелобольных детей продолжится до 15 сентября. Перечислить деньги можно на расчетный счет ГБУЗ НО «Нижегородская областная детская клиническая больница», а также отправив смс-сообщение на короткий номер 3434 с тестом «МАТЧ». Автоматически с вашего счета будет списано 100 рублей. Если вы хотите отправить большую сумму, то после слова «МАТЧ» поставьте пробел и напишите желаемую сумму пожертвования.

ИСТОЧНИК KP.RU