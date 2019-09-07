Выставка «100ЛИЦ народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Нижегородской области» пройдет в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде откроется выставка «100ЛИЦ народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства Нижегородской области». Об этом сообщили организаторы.
Посетители смогут увидеть традиционные и авторские игрушки, игры.
- Тема, понятная и близкая как взрослым зрителям, так и детям. Деревянные лошадки, глиняные свистульки, текстильная кукла и, конечно, матрешка — и это только часть экспонатов выставки, - рассказали организаторы.
Кроме того, на выставке будут выставлены изделия из керамики, традиционные праздничные костюмы, выполненные по старинным технологиям, украшения из бисера и бересты. Экспонаты выполнены известными нижегородскими мастерами народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства.
Открыта выставка будет почти целый месяц – с 9 по 30 сентября в Выставочном зале библиотеки «Центр деловой и правовой информации» на проспекте Кирова, дом №6.
ИСТОЧНИК KP.RU