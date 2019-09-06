Всероссийская акция «Волна Здоровья» прошла в Нижнем Новгороде 6 сентября
В пятницу, 6 сентября, в Нижний Новгород прибыл теплоход «Василий Чапаев», на котором находились участники Всероссийской акции «Волна здоровья», сообщает пресс-служба регионального правительства.
Приволжская столица стала одним из восьми городов России, которые приняли участие в акции.
- Очень важно, что в рамках этой акции консультативную медицинскую помощь смогут получить дети с тяжелыми хроническими заболеваниями, - подчеркнул зам губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.
В рамках мероприятия жители Нижнего Новгорода, чиновники и участники акции прошли десять тысяч шагов по Чкаловской лестнице, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, а также Георгиевскому съезду. Почти двести детей получили консультации ведущих медиков страны, а врачи-педиатры провели мастер-классы для молодых родителей и ответили на вопросы по уходу и грудному вскармливанию младенцев.
ИСТОЧНИК KP.RU