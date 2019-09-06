Специалисты «Поездов здоровья» обследовали 13 тысяч жителей Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:40 2019-09-06T16:46:38+03:00

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Уже пятый месяц по Нижегородской области курсируют «Поезда здоровья». В рамках реализации инициативы губернатора Глеба Никитина, специалисты провели более 27 тысяч консультаций почти 13,5 тысячам пациентов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Врачи обнаружили почти 2300 заболеваний, а у 185 человек есть подозрения на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование отправлены более 6,5 тысяч нижегородцев, 831 – на госпитализацию.

На сегодняшний день «Поезда здоровья» объехали уже в 96 пунктах Нижегородской области. По словам руководителей лабораторий, самым популярным у жителей остаются консультации невролога, офтальмолога, кардиолога и гинеколога.

Напомним, северный поезд уже побывал в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском, Уренском, Шахунском, Тоншаевском, Тонкинском, Шарангском и Воскресенском районах и Дзержинске. А южный - в Арзамасском, Дивеевском, Ардатовском, Вознесенском, Выксунском, Кулебакском, Навашинском, Вачском, Сосновском, Дальнеконстантиновском, Большемурашкинском, Перевозском, Вадском, Шатковском, Первомайском, Лукояновском, Починсковском и Большеболдинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU