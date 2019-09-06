2019-09-06T16:19:46+03:00
Общество

Скончался депутат думы Дзержинска Сергей Клейменов

Ему было 47 лет
Валерия ГРОМОВА
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Фото: дума ДзержинскаФото: дума Дзержинска
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В четверг, 5 сентября 2019 года, в Дзержинске скончался депутат городской думы Сергей Клейменов. Ему было 47 лет. Об этом сообщили в пресс-службе местной думы.

«Комсомолка» выражает соболезнования близким и родным Сергея Юрьевича.

Прощание состоится 8 сентября с 10.00 до 12.00 в ДК имени Свердлова (улица Лермонтова, 2), в 12.30 – отпевание в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в поселке Желнино (ул. Красная, 10)

СПРАВКА КП

Сергей Юрьевич родился в Дзержинске. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», а затем Нижегородский государственный университет имени Лобачевского.

В течение трех лет он был президентом нижегородского благотворительного фонда «Молодежь выбирает будущее», затем возглавлял МУП «Фармация», после чего работал замдиректора объединения «Нижегородская аптечная сеть». С 2005 года Сергей Клейменов занимал пост заммэра Дзержинска, а потом - заместителя генерального директора по социальной политике Завода имени Свердлова.

Сергей Юрьевич был депутатом думы Дзержинска с 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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