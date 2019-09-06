Последствия провала на Зеленском съезде устранят до конца сентября
Глубокая яма образовалась на Зеленском съезде несколько дней назад. Происшествие случилось из-за ливней, которые обрушились на Нижний Новгород в конце августа.
По словам заместителя мэра Виктор Сдобняков, последствия провала должны устранить до конца сентября.
- Первоочередная задача в таких случаях – обеспечить безопасность людей. Поэтому сразу установили ограждение. Для того чтобы решить проблему как можно быстрее, аварии присвоили статус чрезвычайной ситуации, - цитирует чиновника пресс-служба мэрии.
Сдобняков также отметил, что сейчас рабочие не могу залить опорную балку, засыпать конструкцию щебнем и восстановить асфальтовое покрытие из-за старого коллектора, обнаруженного на месте происшествия. Прежде, чем восстанавливать дорогу, нужно обследовать территорию.
ИСТОЧНИК KP.RU