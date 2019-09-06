Теплая и солнечная погода ожидает нижегородцев в выходные

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-06T13:08:16+03:00

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С наступлением осени в Нижегородскую область пришло настоящее тепло – погода радует больше, чем летом. Синоптики обещают, что и ближайшие выходные – 7 и 8 сентября – будут солнечными.

В субботу, 7 сентября, ожидается малооблачная погода. В дневные часы столбики термометров будут показывать около +23 градусов, а в ночные - +14. Ветер подует с юга и юго-запада и будет слабым. В ночь на воскресенье прогнозируются небольшие дожди, которые могут пройти в нескольких районах Нижегородской области.

8 сентября также будет облачно с прояснениями. Днем и ночью осадков не ожидается. Воздух прогреется до +21 градусов. Ветер сменит направление с южного на северное и северо-западное, но его скорость не превысит полутора метров в секунду.

Следующая неделя тоже обещает быть довольно теплой и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU