2019-09-06T13:08:16+03:00
Общество

Теплая и солнечная погода ожидает нижегородцев в выходные

Воздух прогреется до +24 градусов
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С наступлением осени в Нижегородскую область пришло настоящее тепло – погода радует больше, чем летом. Синоптики обещают, что и ближайшие выходные – 7 и 8 сентября – будут солнечными.

В субботу, 7 сентября, ожидается малооблачная погода. В дневные часы столбики термометров будут показывать около +23 градусов, а в ночные - +14. Ветер подует с юга и юго-запада и будет слабым. В ночь на воскресенье прогнозируются небольшие дожди, которые могут пройти в нескольких районах Нижегородской области.

8 сентября также будет облачно с прояснениями. Днем и ночью осадков не ожидается. Воздух прогреется до +21 градусов. Ветер сменит направление с южного на северное и северо-западное, но его скорость не превысит полутора метров в секунду.

Следующая неделя тоже обещает быть довольно теплой и без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Специалисты «Поездов здоровья» обследовали 13 тысяч жителей Нижегородской области
Скончался депутат думы Дзержинска Сергей Клейменов
Уменьшенные дорожные знаки появились на Верхневолжской набережной
Глеб Никитин: «Около 90 экспортных контрактов будут заключены в этом году при поддержке нацпроекта»
Остановка «Улица Янки Купалы» появилась на нескольких автобусных маршрутах Нижнего Новгорода
Последствия провала на Зеленском съезде устранят до конца сентября
Девять уголовных дел по факту падения наледи на нижегородцев дошли до суда
Строящийся в Сормове ФОК передадут в собственность Нижегородской области
Благоустройство дворов на улице Шишкова в Нижнем Новгороде завершено на 95%
Двое взрослых и двухлетний ребенок попали в больницу после пожара под Ветлугой
Парковку построят на месте незаконных гаражей в Сормове