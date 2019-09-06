Строящийся в Сормове ФОК передадут в собственность Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:46 2019-09-06T11:46:53+03:00

Изменить размер текста: A A

ФОК, который сейчас строится в Сормовском районе Нижнего Новгорода, планируется передать в областную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Этот вопрос мы неоднократно обсуждали. Его необходимо решать. Давал поручения. Какие предложения? – обратился к присутствующим на заседании правительства губернатор Глеб Никитин.

Его заместитель Александр Югов напомнил, что ФОК начали строить пять лет назад. Но рабочие успели лишь залить фундамент – потом подрядчик обанкротился. Земельный участок, на котором начали возводить здание, принадлежит муниципальной собственности еще с прошлого года, но работы так и не возобновились.

- Мы достигли соглашения с администрацией Нижнего Новгорода о том, что необходимо данный земельный участок, объекты незавершенного строительства и документацию передать в областную собственность для того, чтобы провести необходимые работы по завершению строительства спортивного объекта, - добавил Югов.

Глеб Никитин поручил решить вопрос в течение месяца. Он также распорядился предусмотреть средства в бюджете на проведение строительно-технической экспертизы и корректировку проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU