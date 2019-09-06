Благоустройство дворов на улице Шишкова в Нижнем Новгороде завершено на 95%

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-06T10:59:42+03:00

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Работы по благоустройству дворов рядом с домами на улице Шишкова в Советском районе завершены на 95%. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Подрядчик уже установил во дворах лавочки и урны. По словам главы администрации Советского района Владимира Исаева, осталось смонтировать несколько секций ограждения и покрасить забор. Сейчас рабочие занимаются участков в границах улиц Ванеева-Шишкова-Козицкого-Богородского.

А у дома №96 по улице Ванеева появился бордюрный камень. В ближайшем будущем будет заасфальтировано порядка 350 квадратных метров проездов, 135 квадратных метров тротуаров и более 670 квадратных метров парковок.

Напомним, в рамках программы «Формирования комфортной городской среды» во дворах Советского района будет заасфальтировано порядка 10 тысяч квадратных метров проездов и тротуаров. Во дворах увеличится количество парковочных мест, на пешеходных дорожках установят пандусы-съезды.

ИСТОЧНИК KP.RU