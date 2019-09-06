Двое взрослых и двухлетний ребенок попали в больницу после пожара под Ветлугой

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-06T10:19:50+03:00

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Неосторожность при курении привела к несчастному случаю в Ветлужском районе. Огонь охватил частный дом, а его жильцы оказались в больнице.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, звонок в пожарную часть поступил ровно в полночь 5 сентября. Очевидцы сообщили о горящем доме в поселке имени Калинина. Спасатели, прибывшие на место происшествия, спасли из огня троих человек.

В результате пострадали три человека. Мужчина 1967 года рождения получил ожоги 5% тела и легких и отравление угарным газом. 30% тела обгорело у женщины 1983 года рождения. Их обоих госпитализировали в центральную районную больницу. Вместе с ними в больницу попал двухлетний ребенок, который тоже получил ожоги.

Дом спасти не удалось – он сгорел дотла на площади 200 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 13 человек личного состава и пять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU