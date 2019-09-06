2019-09-06T09:55:33+03:00
Общество

Парковку построят на месте незаконных гаражей в Сормове

30 объектов будут снесены в ближайшее время
Валерия ГРОМОВА
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На месте 30 незаконных гаражей, расположенных в переулке Хмелева в Сормове, появится парковка. Так захотели жители, попросившие снести постройки. По их словам, гаражи в основном используются для хранения старых вещей. А вот машины ставить некуда.

Как сообщили в пресс-службе администрации Сормова, о сносе гаражей жителей уже уведомили через объявления. Некоторые владельцы вызвали убрать свои постройки добровольно. Работы уже начались.

- Есть повсеместная проблема - отсутствие парковочных мест, сейчас во многих семьях по 2-3 машины, именно на это указывают жители. Поэтому мы решили в будущем заасфальтировать эту территорию. Сейчас снесем все незаконные конструкции, разравняем грунт, - рассказали в управлении коммунального хозяйства.

Дорожное покрытие для парковки нанесут в 2020 году. По словам главы района Дмитрия Сивохина, открытие новых мест для размещения машин решит сразу несколько проблем.

- Во-первых, вокруг металлических гаражей люди всегда складируют мусор. Убрав гаражи, мы очистим двор от образовавшихся за годы свалок. Во-вторых, сделав открытые парковочные места, мы увеличим количество мест для стоянки автомобилей местных жителей. Ну, и в-третьих, это выглядит эстетичнее, чем ржавые исписанные постройки, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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