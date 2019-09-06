2019-09-06T09:17:54+03:00
Общество

«Пластиковая операция» прошла в НГЛУ имени Добролюбова

Вуз стал первым в городе, чьи студенты присоединились к акции по раздельному сбору отходов
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 5 сентября, минэкологии Нижегородской области провел третью акцию

по экологическому просвещению «Пластиковая операция». Впервые мероприятие состоялось в стенах Нижегородского лингвистического университета имени Добролюбова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Экологи провели для студентов мастер-класс и рассказали, как правильно выбрасывать пластик: сначала нужно снять крышу, снять этикетку и смять бутылку. Только после этого тара отправляется в специальный контейнер.

Одна из студенток НГЛУ организовала флешмоб среди иностранцев, попросив их написать слово «Экология» на разных языках мира.

Сейчас в вузе создается экологическое сообщество с участием иностранных студентов. Также рассматривается возможность вступления в Ассоциацию «зеленых» ВУЗов России и внедрения на территории НГЛУ раздельного сбора отходов.

- В школах и детских садах регулярно будем проводить специальные уроки и экскурсии. Планируем привлекать и общественников к этой работе. Важно именно с детства прививать ребятам основы бережного отношения к окружающей среде, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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