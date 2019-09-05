2019-09-05T15:48:44+03:00
Общество

1500 га леса высадят этой осенью в Нижегородской области

Лесовосстановление пройдет в рамках национального проекта «Экология»
Валерия ГРОМОВА
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Около 1500 гектар леса планируется высадить этой осенью в Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, передает пресс-служба регионального правительства.

Работы по восстановлению планируются на площади 13 тысяч гектар. По словам Глеба Никитина, это один из самых высоких показателей среди регионов Приволжского федерального округа. Кстати, в этом году лесные службы обновили парк техники, поэтому качество работ только улучшилось.

- Благодаря решению губернатора о выделении финансирования из бюджета области на содержание лесопожарных формирований мы продолжаем обновлять материально-техническую базу наших учреждений, и в этом году в преддверии Дня работников леса планируется торжественное вручение более 200 единиц техники и оборудования, - рассказал директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев.

Глеб Никитин также напомнил, что весной было заложено четыре тысячи га леса – появились порядка 20 миллионов деревьев. Работы проводятся в рамках национального проекта «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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