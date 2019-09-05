Новый детский сад на 240 мест открылся в поселке Новинки

СЕГОДНЯ 14:39 2019-09-05T14:39:18+03:00

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Новый детский садик на 240 мест открылся в среду, 4 сентября 2019 года, в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- В рамках нацпроекта «Демография» в 2019 году в Нижегородской области предусмотрено строительство 21 нового детского сада на 2220 дополнительных мест. К 2021 году мы планируем достигнуть 100% показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, - заявил министр образования, науки и молодежной политики региона Сергей Злобин.

Детский сад включает в себя два этажа, 13 групп, в том числе четыре ясельные, музыкальный и физкультурный зал, пять кружков, кабинет логопеда, два кабинета психологической разгрузки, детский бассейн, пищеблок, а также медицинский блок и прачечную.

ИСТОЧНИК KP.RU