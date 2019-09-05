Нижегородцы вложили в финансовую пирамиду более 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-05T14:00:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Уголовное дело по факту мошенничества кредитного потребительского кооператива расследуется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В феврале 2019 года в дежурную часть полиции по городу Дзержинску обратилась местная жительница, которая рассказала, что передала менеджеру кредитного потребительского кооператива 550 тысяч рублей, которые впоследствии были похищены. Как выяснилось позже, всего от действий злоумышленников пострадали 15 человек - все они являются жителями Дзержинска и Нижнего Новгорода. Общий ущерб составил более 25,5 миллионов рублей.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий, чтобы установить личность злоумышленников. За совершение данного преступления им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU