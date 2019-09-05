2019-09-05T13:09:44+03:00
Происшествия

10-летний мальчик попал под колеса иномарки, перебегая дорогу на улице Федосеенко

Ребенок пытался успеть перед близко идущей машиной
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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10-летний мальчик пострадал под колесами иномарки в Сормовском районе Нижнего Новгорода днем в среду, 4 сентября 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла около двух часов дня у дома №3 по улице Федосеенко. 57-летний водитель «Киа Рио» со стажем 37 лет наехал на юного пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте, пытаясь успеть прямо перед машиной. При этом пешеходный переход находился в зоне видимости.

В результате аварии четвероклассник получил травмы. Он был доставлен в детскую областную больницу, где ему оказали необходимую помощь, после чего отпустили домой. В момент ДТП он находился на улице без сопровождения взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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