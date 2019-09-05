Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября
В следующий понедельник, 9 сентября 2019 года, в Центральной районной детской библиотеке имени Олега Кошевово на проспекте Октября пройдет чемпионат по скоростному набору текста на компьютере. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.
Мероприятие начнется в 13:00. В состязании могут принимать участие все желающие школьники в возрасте от семи до четырнадцати лет. Суть турнира в следующем: ребятам прочитают текст, с которым надо будет ознакомиться на слух, а затем быстро напечатать его на компьютере. В завершении предстоит проверить грамотность написанного.
Победителем окажется тот, кто сделает задание быстрее и грамотнее всех.
По словам организаторов, турнир будет посвящен Международному дню грамотности. Победитель и призеры получат подарки от библиотеки – книги и канцтовары.
ИСТОЧНИК KP.RU