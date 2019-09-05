Детский чемпионат по скоростному набору текста на компьютере пройдет в Нижнем Новгороде 9 сентября

СЕГОДНЯ 11:37 2019-09-05T11:37:18+03:00

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В следующий понедельник, 9 сентября 2019 года, в Центральной районной детской библиотеке имени Олега Кошевово на проспекте Октября пройдет чемпионат по скоростному набору текста на компьютере. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода.

Мероприятие начнется в 13:00. В состязании могут принимать участие все желающие школьники в возрасте от семи до четырнадцати лет. Суть турнира в следующем: ребятам прочитают текст, с которым надо будет ознакомиться на слух, а затем быстро напечатать его на компьютере. В завершении предстоит проверить грамотность написанного.

Победителем окажется тот, кто сделает задание быстрее и грамотнее всех.

По словам организаторов, турнир будет посвящен Международному дню грамотности. Победитель и призеры получат подарки от библиотеки – книги и канцтовары.

ИСТОЧНИК KP.RU