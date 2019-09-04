Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе

СЕГОДНЯ 17:27 2019-09-04T17:27:34+03:00

На них еще пока ведутся работы

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Семь новых детских площадок появились в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Работы проводятся в рамках городской программы «100 детских площадок», сообщили в пресс-службе мэрии.

Теперь дети смогут гулять и играть на новых площадках на Тонкинской, Пролетарской, Осипенко, Брестской, Карла Маркса, Революционной и Архангельской улицах. Они уже готовы на 95%, осталось доделать мелочи.

Кстати, еще пять площадок будет устанавливать домоуправляющая компания.

КОНКРЕТНО

Оринадцать новых детских площадок появятся во дворах Канавинского района в 2019 году. Об этом в ходе встречи с жителями, которая прошла 26 июня, сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Планируется, что программа под названием «100 детских площадок» будет реализована до октября 2019 года.

Так, новые площадки будут установлены:

- около дома №14А на улице Пролетарская

- около дома №17 на улице Архангельская

- около дома №32 на улице Карла Маркса

- около дома №1 на улице Революционная

- около дома №7 на улице Тонкинская

- около дома №15а на улице Таллиннская

- около дома №22 на улице Акимова

- около дома №12 на улице Тихорецкая

- около дома №6 на улице Пролетарская

- около дома №58 на улице Акимова

- около дома №4 на улице Брестская

- около дома № 24 на улице Осипенко

- около дома №6 на улице Лесной городок

ИСТОЧНИК KP.RU