Семь новых детских площадок установили в Канавинском районе
Семь новых детских площадок появились в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Работы проводятся в рамках городской программы «100 детских площадок», сообщили в пресс-службе мэрии.
Теперь дети смогут гулять и играть на новых площадках на Тонкинской, Пролетарской, Осипенко, Брестской, Карла Маркса, Революционной и Архангельской улицах. Они уже готовы на 95%, осталось доделать мелочи.
Кстати, еще пять площадок будет устанавливать домоуправляющая компания.
КОНКРЕТНО
Оринадцать новых детских площадок появятся во дворах Канавинского района в 2019 году. Об этом в ходе встречи с жителями, которая прошла 26 июня, сообщил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов. Планируется, что программа под названием «100 детских площадок» будет реализована до октября 2019 года.
Так, новые площадки будут установлены:
- около дома №14А на улице Пролетарская
- около дома №17 на улице Архангельская
- около дома №32 на улице Карла Маркса
- около дома №1 на улице Революционная
- около дома №7 на улице Тонкинская
- около дома №15а на улице Таллиннская
- около дома №22 на улице Акимова
- около дома №12 на улице Тихорецкая
- около дома №6 на улице Пролетарская
- около дома №58 на улице Акимова
- около дома №4 на улице Брестская
- около дома № 24 на улице Осипенко
- около дома №6 на улице Лесной городок
ИСТОЧНИК KP.RU