2019-09-04T14:07:28+03:00
Общество

Детский сад в ЖК «Цветы» готов принять 320 воспитанников

На данный момент группы уже формируются
Валерия ГРОМОВА
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего НовгородаФото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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Детский садик в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода готов принимать воспитанников. Здание уже функционируют, идет формирование групп, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас родители вместе с детьми проходят медицинские осмотры. Педагогический состав готов к работе. Воспитанников начнут принимать в середине сентября.

- Сейчас заканчиваем основной приятный момент – раскладку игрушек, – рассказала заведующая.

Напомним, новый детсад рассчитан на 320 детей. Он состоит из трех этажей, где есть все находимое: спортивные залы, компьютерный класс, лифт для маломобильных граждан, теплый пол и автоматическая система регуляции температуры в здании.

КОНКРЕТНО

В Нижнем Новгороде ведется проектирование девяти детских садов, которые начнут строиться в 2020 году. Каждый из них будет рассчитан на 220 мест. Как заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, целью национального проекта «Демография», в рамках которого и будет вестись строительство, является снижение кризиса с очередями в детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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