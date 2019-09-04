Детский сад в ЖК «Цветы» готов принять 320 воспитанников

СЕГОДНЯ 14:07 2019-09-04T14:07:28+03:00

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Детский садик в микрорайоне «Цветы» Нижнего Новгорода готов принимать воспитанников. Здание уже функционируют, идет формирование групп, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сейчас родители вместе с детьми проходят медицинские осмотры. Педагогический состав готов к работе. Воспитанников начнут принимать в середине сентября.

- Сейчас заканчиваем основной приятный момент – раскладку игрушек, – рассказала заведующая.

Напомним, новый детсад рассчитан на 320 детей. Он состоит из трех этажей, где есть все находимое: спортивные залы, компьютерный класс, лифт для маломобильных граждан, теплый пол и автоматическая система регуляции температуры в здании.

КОНКРЕТНО

В Нижнем Новгороде ведется проектирование девяти детских садов, которые начнут строиться в 2020 году. Каждый из них будет рассчитан на 220 мест. Как заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, целью национального проекта «Демография», в рамках которого и будет вестись строительство, является снижение кризиса с очередями в детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU